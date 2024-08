Carol Braz pode ser pré-candidata à Prefeitura de Manaus pelo MDB de Braga

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), liderado pelo senador Eduardo Braga, estaria considerando lançar a defensora pública Carol Braz como candidata à Prefeitura de Manaus. Essa possibilidade surge em meio à indefinição sobre o posto de vice na chapa do atual prefeito, David Almeida (Avante). A informação é do Portal A Crítica.

Carol Braz, ex-juíza de Direito e ex-secretária de Justiça e Cidadania, é uma figura bem conhecida no cenário político local. Em 2022, ela foi candidata ao Governo do Estado, obtendo o quinto melhor desempenho em Manaus, com mais de 75 mil votos. No entanto, muitos veem sua possível candidatura à prefeitura como uma manobra do MDB para fortalecer suas alianças para 2026, quando Eduardo Braga tentará a reeleição ao Senado.

Vale lembrar que no último pleito, Carol Braz chegou a criticar duramente a atitude de Eduardo, denominada por ela como truculenta e machista, em um debate televisivo ocasião em que o senador elevou o tom com a mediadora Márcia Dantas, ao reivindicar um direito de resposta, e foi repreendido em seguida por adversários políticos. Mesmo assim ela o apoiou no segundo turno.

No início das articulações para as eleições municipais, Carol negou a intenção de concorrer a um cargo. Ela participou das eleições de 2022 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e migrou para o MDB em maio do ano passado. Desde então, vinha sendo considerada uma das principais apostas do partido para a Câmara Municipal.

Apesar das especulações, o local e a data da convenção do MDB, que teoricamente ocorrerá em conjunto com o Avante, ainda não foram oficialmente divulgados pelos líderes partidários.