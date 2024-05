David Almeida cresce 5,8 pontos percentuais e lidera intenção de voto conforme Ipen/G6

O Instituto de Pesquisa IPEN, divulgou nesta quarta-feira (15) sua segunda pesquisa em parceria com outros seis sites de notícia de Manaus. David Almeida (Avante) está em primeiro com 30,5% seguido de Amom Mandel (Cidadania) com 27,5%, Cap. Alberto Neto (PL) com 10,9%, Roberto Cidade com 8,7%, Marcelo Ramos com 5,3%, Wilker Barreto com 2,6% e Maria do Carmo com 2,2%.

David cresce e Amom cai

Em comparação com a pesquisa anterior divulgada há um mês, David Almeida foi o que mais cresceu com o novo cenário. Na última pesquisa do IPEN, o atual prefeito estava com 24,7% e agora passou para 30,5%. Um aumento que corresponde a 5,8 pontos percentuais.

Amom estava com 28,2% em Abril. Na nova pesquisa de maio caiu para 27,5%, indicando tendência de queda.

Alberto Neto que estava com 5,3%, ultrapassa Roberto Cidade e sobe para 10,9%. Ainda assim Cidade mostra reação e apresenta uma melhora de 5,6% para 8,7%.

Marcelo Ramos o mais rejeitado

Apesar de não constar na pesquisa de abril realizado pelo IPEN, Marcelo Ramos estreia na liderança da rejeição entre o eleitorado consultado, alcançando o índice de 21,3%.

No quesito rejeição, a comparação entre abril e maio mostra uma acentuação na rejeição de Maria do Carmo, Wilker Barreto, Roberto Cidade, Alberto Neto e Amom Mandel. David Almeida se manteve estável.

David teve o menor aumento na rejeição. Estava com 12,6% em abril, oscilando para 14,5% (1,9). Os demais em média triplicaram a rejeição. Maria do Carmo por sua vez foi a que mais disparou em rejeição, saltando de 3,1% para 12,9% (9,8). Wilker Barreto de 4,2% para 13,6% (9,4). Roberto Cidade era rejeitado por 4,3% do eleitorado e agora salta para 11,7% (7,4). Alberto Neto vai de 4,2% para 11,2% (7) e Amom Mandel de 5,5% para 9% (3,5).

Redação AM POST