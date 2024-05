David Almeida e Amom Mandel estão empatados tecnicamente na disputa pela prefeitura de Manaus, aponta pesquisa eleitoral

Uma pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quarta-feira (8) pelo instituto Direto ao Ponto Pesquisas revelou que o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera a corrida para a prefeitura, mas ainda enfrenta um cenário de empate técnico com o deputado federal Amom Mandel (Cidadania). O levantamento mostra que Almeida mantém uma vantagem ligeira em comparação com Mandel, tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado, embora a diferença entre os dois esteja dentro da margem de erro.

No cenário espontâneo, que reflete a primeira escolha dos eleitores sem a apresentação de uma lista de candidatos, David Almeida alcançou 11,3% das intenções de voto. Em seguida, Amom Mandel apareceu com 8,5%. A terceira posição foi ocupada por Roberto Cidade (União Brasil), com uma pontuação um pouco menor, seguida por Capitão Alberto Neto (PL), com 4,5%. Em comparação com uma pesquisa anterior, Alberto perdeu alguns pontos, ficando agora atrás de Cidade.

Os candidatos mais abaixo no ranking do cenário espontâneo incluem Marcelo Ramos (PT), com 1,2%; Wilker Barreto (Mobiliza), com 0,7%; e Maria do Carmo Seffair (Novo), também com 0,7%. Uma parcela significativa dos entrevistados ainda não tomou uma decisão ou preferiu não responder à pergunta, representando 65,4% do total. Os que declararam votar em branco ou anular o voto somaram 3,1%. A pesquisa também apontou que 1,5% dos entrevistados indicou uma opção diferente dos principais candidatos mencionados.

Estimulada

Na pesquisa estimulada, quando é passada uma lista para os entrevistados escolherem algumas das alternativas, David aparece com 24,5% e Amom com 22,8%. Roberto Cidade (União Brasil) aparece novamente em terceiro, com 12,5%, seguido do Capitão Alberto Neto (PL), com 12,2%.

Depois, na quinta colocação, aparece Marcelo Ramos (PT), com 6,7%, Wilker Barreto (Mobiliza), 2,7%, Maria do Carmo Seffair (Novo), 2,2%. Não sabe/Não respondeu representa 6,5% dos votos. Já Branco/Nulo, 9,9%.

De acordo com o instituto, a margem de erro é de 3% para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AM-00707/2024.

Leia pesquisa completa:Direto ao Ponto Pesquisas – Prefeitura de Manaus – Maio 2024