Eleições 2024: Roberto Cidade chega a vice liderança na disputa à Prefeitura de Manaus

Em sua quarta sondagem eleitoral, o Instituto Direto ao Ponto Pesquisas atestou mais uma vez que o deputado estadual Roberto Cidade (UB) é o pré-candidato que mais cresce na disputa pela Prefeitura de Manaus. Cidade já aparece empatado tecnicamente com o deputado federal Amom Mandel (Cidadania).

Nesta quarta-feira (31), o instituto confirmou que Roberto Cidade cresceu mais 2,5 pontos percentuais e alcançou os 15,9% das intenções de votos no cenário estimulado (quando o questionador apresenta foto e nome do candidato). Em junho deste ano, Cidade tinha 13,4%.

Contando com a primeira parcial, realizada em novembro, o crescimento de Cidade chega a 50%.

Enquanto isso, no caminho inverso, o jovem parlamentar e candidato a prefeito Amom Mandel segue em queda acelerada na corrida eleitoral. Amom que, em novembro de 2023 aparecia com 24,2% em segundo lugar isolado, agora, obteve 19,3% da preferência do eleitorado manauara.

Ou seja, se considerarmos a margem de erro de 3,5% para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,5%, Roberto Cidade alcança no cenário mais favorável 19,4%, ultrapassando Amom. Já o jovem parlamentar soma 15,8% no pior cenário da pesquisa, ficando, portanto, abaixo de Cidade.

Crescimento

Esta é a quarta pesquisa do Direto ao Ponto que aponta crescimento de Roberto Cidade.

Para se ter uma ideia do movimento de ascendência alcançado por Roberto Cidade, o pré-candidato saiu de 10,4% em novembro de 2023 para 12,5% em maio deste ano. Em junho, Cidade obteve 13,4% das intenções de votos e, em julho, chegou aos 15,9%.

Ainda segundo o Direto ao Ponto, nos meses de junho e julho, outras seis pesquisas eleitorais de cinco institutos diferentes também registraram um aumento de apoio a Cidade, incluindo Action, EAS, Eficaz, Ipen e Projeta.

Vice definido

Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, 30, o pré-candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade, anunciou oficialmente o Coronel Alfredo Menezes como seu pré-candidato a vice-prefeito. O anúncio marca um momento crucial na corrida eleitoral, que culminará com a convenção do União Brasil, agendada para o próximo sábado, 3 de agosto, onde a candidatura de Roberto Cidade será formalmente confirmada.

Registro

O Direto ao Ponto Pesquisas informou que ouviu, presencialmente, 830 eleitores em Manaus, nas seis zonas eleitorais, entre os dias 21 e 24 de julho.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o Nº AM-06570/2024.

Leia pesquisa completa:Pesquisa-Direto-ao-Ponto-Prefeitura-de-Manaus-JULHO-2024