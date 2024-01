Empresária Cileide Moussallem é apontada como pré-candidata a vereadora em Manaus

A publicitária e blogueira Cileide Moussallem, conhecida por ser a dona de um dos maiores portais de notícia do Amazonas, o CM7 Brasil, está sendo apontada como possível pré-candidata a vereadora nas eleições municipais de 2024. A notícia tem gerado grande repercussão nos bastidores políticos da região, mas até o momento Cileide não confirmou oficialmente sua candidatura.

Não é a primeira vez que Cileide Moussallem é cogitada para um cargo político. Nas eleições de 2018, ela se candidatou a deputada estadual e ficou conhecida como “Cileide Rainha das Comunidades”. Apesar de não ter vencido nas urnas, sua participação na disputa eleitoral a tornou ainda mais conhecida e respeitada no cenário político local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de sua atuação no campo político, Cileide Moussallem também é uma empresária de destaque em Manaus e atua em diversas áreas. Ela é publicitária de formação e também trabalha como radialista. No entanto, um de seus maiores empreendimentos é o Portal CM7 Brasil, um dos principais veículos de notícia do estado do Amazonas.

Além de seu trabalho na mídia e seu envolvimento com a política, Cileide Moussallem também é conhecida por seu engajamento em causas sociais.

Embora ainda não tenha confirmado oficialmente sua candidatura, a especulação em torno de Cileide Moussallem como pré-candidata a vereadora tem ganhado cada vez mais força. Sua influência como empresária, seu envolvimento com a mídia e sua experiência política anterior certamente serão pontos favoráveis em uma possível campanha eleitoral.