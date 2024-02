O governador Wilson Lima (União Brasil) confirmou que tem conversado sobre as eleições de 2024 com o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade.

Em entrevista ao jornalista Jefferson Coronel, Lima citou os dois políticos e que vai esperar até do dia 6 de abril – data limite do prazo para filiação partidária – para anunciar o candidato que será apoiado na disputa para a Prefeitura de Manaus.

“Eu tenho uma relação com o prefeito de Manaus, David Almeida, todo mundo sabe disso. O Tadeu, que é meu vice-governador faz parte do grupo político dele. A gente continua conversando, continuo conversando com o prefeito David Almeida. O Robertinho é do meu grupo político tem esse desejo e é muito justo que ele se viabilize dentro das possibilidades dele que a gente vai conversando. Ainda tem muita conversa até o dia 6 de abril”, afirmou o governador.

