Jack Serafim segue crescendo e lidera disputa pela prefeitura de Carauari, aponta nova pesquisa

O comunicador e cientista político Jack Serafim largou na frente na disputa eleitoral pela prefeitura de Carauari, conforme aponta pesquisa divulgada na última segunda-feira (21) pelo Direto ao Ponto Pesquisas.

De acordo com o levantamento, no cenário estimulado, Jack Serafim tem 35,2% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o vice prefeito, Zé Viana, com 29,1% e em terceiro Chico Costa, com 22,5% das intenções de voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valderina aparece em quarto lugar com 0,9% das intenções de voto.

Leia pesquisa completa: Direto ao Ponto Pesquisas – Prefeitura de Carauari 2024

Rejeição

A pesquisa mostra que Chico Costa aparece em primeiro entre aqueles que dizem que “não votariam de jeito nenhum”, com 56,7%; Valderina, 46,1%; e Zé Viana, 42%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jack Serafim é rejeitado por apenas 4,3% dos entrevistados.

A pesquisa foi realizada no município de Carauari, no interior do Amazonas, entre os dias 23 e 27 de julho e ouviu 435 moradores, presencialmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A margem de erro é de 4,5% e o nível de confiança de 95%. O Instituto está considerando quem realmente poderá ser candidato no atual cenário político em Carauari.

Redação AM POST*