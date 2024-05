Marcelo Ramos critica adversários na disputa pela prefeitura de Manaus: “Preferem ficar no fuxico”

O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), publicou vídeo nas redes sociais criticando os adversários pela pobreza no debate que visa as eleições municipais de 2024. Para o ex-deputado federal, alguns dos pré-candidatos estão mais preocupados em ocupar a Justiça do Amazonas com banalidades e assuntos que não mudam a vida da população manauara.

Marcelo disse que os demais candidatos preferem focar em ‘fuxicos’, o que é uma afronta a quem quer soluções para os problemas do dia a dia.

“O Amom deveria está cuidando de destinar recursos para Manaus. O David de dar um reajuste melhor e mais justo para os professores municipais. E o Roberto Cidade de fiscalizar a saúde do Governo do Estado, já que os hospitais estaduais estão em situação caótica. Mas não, eles preferem ocupar a Justiça com suas bobagens e transformam o debate pré-eleitoral nessa baixaria. Respeitem o povo da cidade de Manaus”, avalia.

O pré-candidato do presidente Lula reforça que tem uma postura diferente dos adversários. “Preferem ficar no fuxico. Da nossa parte vamos continuar falando do que importa e muda a vida das pessoas. Esse é o meu esforço. A minha missão é cuidar do povo de Manaus e melhorar a nossa cidade”, completa Marcelo Ramos.