Marcelo Ramos reúne progressistas em convenção que confirmou apoio do PDT

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou, na noite desta terça-feira (30/7), convenção que oficializou o apoio à candidatura de Marcelo Ramos (PT) a prefeito de Manaus. A sigla anunciou também uma chapa completa com 42 candidatos a vereador.

“Me sinto tão honrado de receber o apoio desse partido que preserva e perpetua a voz de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e carrega o legado de Jefferson Peres. Por isso é tão importante e simbólico receber esse apoio. É muito mais do que o apoio dos candidatos e militantes, é trazer para nossa chapa o legado e uma história de defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores e da educação”, afirmou Marcelo Ramos.

O pré-candidato a prefeito destacou que o povo manauara tem o direito de ter e viver em uma cidade melhor.

“Estamos nos acostumando com uma cidade que entrega muito pouco, não inova e não gera esperança nas pessoas. Não queremos isso. Nós vamos entregar uma cidade transformadora, inovadora e criativa. Que o povo se orgulhe e se sinta dono dessa cidade. Queremos uma cidade que transforme a nossa vida para melhor e essa cidade é possível”, defendeu.

O mais preparado

O pré-candidato a vereador e presidente estadual do PDT, Luiz Castro, afirmou que Marcelo Ramos é o candidato mais preparado para governar Manaus e enfrentar os adversários na eleição de 2024.

“Nosso candidato a prefeito é o mais preparado, corajoso e leal. Marcelo é forjado na luta. Ele sabe como enfrentar os desafios. Tem habilidade política. Conhece Brasília e sabe onde buscar recursos para Manaus. Ele será o prefeito que vai abrir as portas do governo federal e trazer os investimentos que Manaus precisa. É uma honra tê-lo conosco e estaremos juntos para elegê-lo prefeito e eleger os vereadores e vereadoras do PDT”, declarou.

Além do PDT e dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Marcelo Ramos já tem o apoio da REDE e do Solidariedade.

CMM

Dos 42 pré-candidatos à Câmara Municipal de Manaus, 12 são mulheres.

“Dos 41 vereadores de Manaus, de 2 a 3 serão do PDT e vamos colocar Marcelo no 2º turno para ser prefeito de Manaus. Ele terá apoio na prefeitura e será cobrado pelo trabalho por Manaus”, disse o presidente municipal do PDT, engenheiro Machadão.

A convenção foi realizada no Rancho Sertanejo, no bairro Flores, zona Centro-Sul.

