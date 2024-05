Na zona Leste, multidão recebe com entusiasmo pré-candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB) foi recebido na noite dessa quarta-feira, 15/5, por uma multidão que lotou a quadra da Escola de Samba Grande Família, na zona Leste de Manaus. Para um público de cerca de mil pessoas, Cidade, ao lado do pré-candidato à reeleição, vereador Lissandro Breval (Progressistas), apresentou algumas de suas propostas para melhorar Manaus e voltou a criticar a gestão de “promessas falsas” da atual administração da capital.

“De pintura e maquiagem estamos cheios e de promessas sem entrega também. Manaus precisa de prefeito que apresente soluções e não que faça propaganda enganosa. O prefeito que está aí não cumpriu nem 70% do que prometeu. Ele prometeu 10 mil ruas asfaltadas. Entregou pouco mais de duas mil. Cadê o restante? Dinheiro ele teve pra fazer. Prometeu melhorar a saúde municipal, mas não fez com que a atenção básica funcionasse pra desafogar a média e alta complexidade. Ele prometeu 30 mil casas e não construiu nenhuma”, enumerou.

Cidade reforçou o que vem dizendo durante essa pré-campanha de que, ao invés de falar em planos mirabolantes, o essencial é construir um Plano de Governo viável e que leve em consideração as demandas reais da população.

“Não vai ser fácil administrar Manaus, mas quando você sabe dialogar e se dispõe a ouvir as críticas, você aprende e começa a solucionar os problemas. Manaus precisa ter um prefeito que tenha bom diálogo com o Legislativo, que saiba conversar com a oposição. A oposição nos faz enxergar os nossos defeitos. Temos que respeitar a opinião de todos, até daqueles que divergem de nós”, disse.

“Vou ser um prefeito que vai conversar com todos, que vai estar nos bairros. Vamos enxugar a máquina e vamos dar respostas pra população. Esse caboco amazonense está preparado pra trabalhar e governar Manaus”, declarou.

Pré-candidato à uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e anfitrião do encontro, Lissandro Breval reafirmou sua confiança no projeto de Roberto Cidade para Manaus.

“Estamos no início de uma caminhada, de uma caminhada que é feita de pessoas, de histórias. Que não é feita daquele filme bonito que passa na televisão. É uma honra estar e ter o Roberto Cidade nessa caminhada. Tenho certeza de que eleito, você vai honrar o povo de Manaus, o povo da zona Leste. A gente não quer maquiagem, a gente quer asfalto, saneamento, moradia, creche. Esse prefeito que está aí virou as costas para a zona Leste. Estamos com você, Cidade, nessa caminhada e juntos vamos chegar à vitória”, afirmou Breval.