“No momento não precisa da minha participação”, diz Plínio Valério sobre pré-campanha de Amom Mandel a prefeito de Manaus

O senador Plínio Valério (PSDB), falou nesta segunda-feira (13) com o Portal AM POST e negou que tenha se afastado as articulações políticas da pré-candidatura a prefeito de Manaus do deputado federal Amom Mandel (Cidadania).

De acordo com o jornalista Bryan Dolzane, pessoas ligadas a Plínio Valério indicaram que seu afastamento político foi motivado por uma série de razões, sendo a principal delas a falta de coesão e “senso de grupo” por parte do deputado federal Amom Mandel. Essa questão não é nova nos bastidores políticos, com relatos anteriores apontando para uma tendência de Amom em tomar decisões importantes sem consultar seus principais aliados.

“Não me afastei. É que no momento não precisa da minha participação“, declarou Plínio Valério com exclusividade ao Portal AM POST negando os rumores.

Além disso, o senador também afirma que fez um fiz um procedimento nos olhos e por isso não está afastado de algumas atividades.

A ausência de Plínio em evento do partido Cidadania, realizado na última sexta-feira (10/15), em apoio à candidatura de Amom Mandel, levantou questionamento. Questionado sobre sua falta no evento, ele afirmou que não compareceu pelos motivos citados.