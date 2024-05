Nome de Delegado Péricles do PL ganha força para ser vice de Roberto Cidade na disputa pela prefeitura de Manaus

O cenário político para a próxima eleição em Manaus está em constante evolução. O deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), que é pré-candidato a prefeito da capital amazonense, está em busca de um vice para compor sua chapa que pode sair do Partido Liberal, de Bolsonaro. Segundo informações de bastidores, o nome mais provável para a vaga é o do deputado estadual Delegado Péricles (PL), que também é vice-presidente estadual do Partido Liberal.

O nome de Péricles tem ganhado força nas articulações para indicação a vice na chapa de Roberto Cidade, devido à sua aceitação dentro do grupo político do pré-candidato. Sua estreita relação com o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), que comanda o grupo político, é vista como um fator positivo.

Além disso, a proximidade com a cúpula do PL, incluindo o presidente estadual da legenda, Alfredo Nascimento, e figuras importantes do cenário político nacional, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é presidente de honra do PL, e seus filhos, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, também fortalece sua posição.

Inclusive ele foi um dos articuladores da vinda de Bolsonaro a Manaus para participar de eventos do partido na semana passada. Infelizmente o ex-presidente acabou terminando sua estadia internado para tratar erisipela, que é uma infecção cutânea, e um novo quadro de obstrução intestinal.

A deputada estadual Débora Menezes (PL), que é filha de Coronel Menezes que era do PL e agora está no PP compondo arco de aliança de Cidade, também teria sido cogitada, mas comenta-se nos bastidores que foi descartada.

Atualmente o deputado federal Alberto Neto, está como pré-candidato a prefeito de Manaus pelo PL. No entanto, há rumores de que ele poderia abrir mão da candidatura antes da convenção do partido gerando espaço para possível acordo entre os líderes do União Brasil e do PL.

As convenções partidárias estão programadas para o próximo mês, quando todas as candidaturas deverão ser oficializadas. A expectativa agora é para o anúncio formal das chapas e a consolidação das alianças, definindo o cenário político de Manaus para as próximas eleições municipais.