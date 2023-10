Pesquisa aponta mais de 80% de aprovação do prefeito David Almeida e confirma sua liderança na disputa pela reeleição

O prefeito de Manaus, David Almeida, aparece como líder na intenção de voto do eleitorado para as eleições de 2024, conforme mostra pesquisa do Instituto Projeta divulgada nesta segunda-feira, 16/10. Em segundo lugar nas pesquisas aparece o deputado federal Amom Mandel.

Na preferência do eleitorado David aparece com 22,45% na pesquisa espontânea e 37,22% na estimulada. Além disso, a administração de Almeida recebeu um alto índice de aprovação, chegando a 80% entre a população.

A pesquisa realizada pelo Instituto Projeta em junho já apontava David Almeida como líder em todos os cenários, tanto no primeiro quanto no segundo turno. No entanto, os números atuais mostram um aumento na preferência do eleitorado pelo prefeito de Manaus. Na pesquisa espontânea daquele mês, Almeida obteve 19,92%, enquanto na estimulada alcançou 36,93%.

Já Amom Mandel aparece na pesquisa espontânea com 2,82% e na estimulada com 29,42%.

Liderança de David nos cenários de segundo turno

A pesquisa também simulou possíveis embates de segundo turno entre os principais candidatos. Em todos os cenários, David Almeida saiu vitorioso. Os resultados foram: David 49,64% x Amom 41,57%, David 61,35% x Menezes 20,81%, David 66,51% x Roberto Cidade 15,34% e David 66,51% x Capitão Alberto Neto 15,34%.

Aprovação da gestão de Almeida e projetos futuros

O bom desempenho de Almeida nas pesquisas de intenção de voto reflete a aprovação crescente da gestão municipal. Com três anos de mandato, o prefeito tem buscado entregar grandes projetos para a cidade de Manaus ainda neste ano de 2023.

O Instituto Projeta ouviu, presencialmente, 1.955 eleitores nesse mês de outubro, considerando todos os critérios estatísticos do eleitorado da capital amazonense, com relação, por exemplo, a gênero, faixa etária, escolaridade e renda. A margem de erro é de 2,22%, com índice de confiabilidade de 95%.

Leia pesquisa completa:PESQUISA ELEIÇÕES 2024