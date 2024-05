Pré-candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade diz que PSB vai contribuir com 40 propostas de seu Plano de Governo

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve na noite de quarta-feira (8) reunido com apoiadores e membros do Partido Socialista Brasileiro no bairro Flores, zona Centro-Sul, e fechou acordo que o partido entregará quarenta sugestões de projetos para contribuir com o plano de governo de Cidade. O pré-candidato à reeleição à Câmara Municipal de Manaus (CMM) pelo PSB, vereador Marcelo Serafim e o presidente de honra da sigla, ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa também participaram da reunião.

“O PSB é um partido que já contribuiu muito com a cidade de Manaus e nós iremos receber do partido 40 propostas, 40 sugestões para o nosso Plano de Governo. Nós iremos analisar, conversar e incluir no nosso Programa de Governo aquilo que venha nos ajudar a construir a Manaus que sonhamos”, falou Roberto Cidade, ao agradecer pela contribuição do PSB ao projeto para Manaus.

PUBLICIDADE

Vereador de terceiro mandato, Marcelo Serafim falou que PSB caminha com Roberto Cidade por uma Manaus mais digna e com oportunidades para os cidadãos. “Conte com o nosso apoio, com a nossa luta. Estamos com você e em união por uma Manaus melhor”, disse.

PUBLICIDADE

O presidente de honra do PSB, Serafim Corrêa, incentivou Roberto Cidade a seguir em frente, sempre com muita coragem e determinação.

“Nós contribuiremos com seu Plano de Governo. Serão 40 propostas factíveis, possíveis de serem realizadas com os recursos que a prefeitura tem. Siga em frente. Parabéns pela sua determinação e coragem. Você é o próximo prefeito de Manaus”, declarou.