Pré-candidato a prefeito de Parintins, Mateus Assayag fará convenção que vai escancarar união do PL, PT e PSD no AM

No próximo domingo, 4, o pré-candidato a prefeito de Parintins, Mateus Assayag (PSD), apoiado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizará uma Convenção Partidária que promete reunir milhares de filiados e apoiadores. Entre os presentes estarão membros do Partido Liberal (PL), liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e figuras proeminentes da política estadual e nacional.

Mateus Assayag, que faz parte do partido liderado pelo senador Omar Aziz (PSD), já conquistou o apoio de importantes figuras políticas. Além do respaldo do presidente Lula, Assayag conta com a confiança dos senadores Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério, e do atual prefeito de Parintins, Bi Garcia. A aliança em torno da sua candidatura inclui ainda os deputados federais Saullo Vianna, Sidney Leite, Silas Câmara, Adail Filho e Alberto Neto, bem como a deputada estadual Mayra Dias.

PUBLICIDADE

Um dos apoios mais notáveis é o do deputado federal Capitão Alberto Neto, conhecido por seu discurso de oposição ao PT. Apesar das divergências ideológicas, Alberto Neto se uniu ao arco de alianças de Assayag. Em abril deste ano, durante o lançamento da pré-candidatura de Mateus, Alberto Neto não pôde comparecer, mas enviou um vídeo declarando seu apoio, demonstrando a amplitude da coalizão que se forma em torno de Assayag.

No entanto, essa aliança diversa não está isenta de controvérsias. O PL Mulher, liderado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, lançou recentemente um canal específico para receber denúncias de coligações entre o Partido Liberal e partidos de esquerda nas eleições municipais. A iniciativa veio após uma determinação da sigla de Bolsonaro que proibiu qualquer aliança com legendas de esquerda em todo o território nacional.

Apesar dessas tensões, a união de forças políticas tão distintas em apoio a Mateus Assayag destaca a complexidade e as nuances do cenário político local.