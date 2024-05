Pré-candidato, Roberto Cidade recebe apoio das mulheres do Podemos, durante ato de posse da nova Executiva Municipal da sigla

Pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), participou na manhã deste sábado, 11/5, da solenidade de posse da nova Executiva Municipal do Podemos Mulher. O partido, que compõe o arco de alianças do pré-candidato, tem agora vereadora Yomara Lins como presidente municipal e a pré-candidata à vereadora, Nathália Nascimento como presidente da Comissão Municipal da Mulher.

O ato, que foi comandado pela presidente estadual da sigla, deputada estadual Alessandra Campelo, contou ainda com as presenças do vereador Alan Campelo (Podemos) e do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Fausto Santos Júnior (União Brasil). O evento reuniu ainda dezenas de mulheres do Podemos.

“É sempre bom e importante reunirmos mulheres como estas aqui, que querem mudar as coisas, melhorar no Estado e a nossa capital. O Amazonas precisa do nosso apoio, das mulheres principalmente, que sempre têm boas iniciativas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida para todos. Nós sabemos das dificuldades que vocês enfrentam para entrar na política, na vida pública e, por mais que seja difícil esse acúmulo de funções, nós precisamos melhorar os quadros de mulheres na política, aumentar esse número. Na Câmara de Manaus hoje são 41 vereadores e desse total apenas quatro mulheres. Quando estivermos na Prefeitura, as mulheres serão prioridade no Executivo Municipal, assim como sempre foram para nós no Legislativo Estadual”, afirmou Cidade.

Na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na gestão do deputado presidente, foi instalada a Procuradoria Especial da Mulher, que hoje se soma à rede de proteção da mulher existente no Estado e atua em casos de enfrentamento à violência.

“Na nossa gestão criamos a Procuradoria da Mulher, que a deputada Alessandra comanda brilhantemente e temos, dessa forma, contribuído para minimizar os danos às mulheres. Podemos dizer que, hoje, a Aleam tem um núcleo forte nesse enfrentamento. Pela Procuradoria muitas mulheres encontram novas perspectivas de vida, de recomeço, e é assim que vamos trabalhar no município também”, reforçou o pré-candidato.

A presidente estadual do Podemos e presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Aleam, Alessandra Campelo, reforçou a importância do apoio de Cidade para a instalação da Procuradoria e o apoio dele a iniciativas de proteção à mulher.

“Estamos vivendo um novo momento no Podemos, uma nova fase. Pela primeira vez temos uma mulher na presidência da nacional, da estadual e da municipal ao mesmo tempo. Isso demonstra que estamos alcançando novos postos, mas nós queremos mais. E para isso nós precisamos de homens como você, que acreditem na gente. Se hoje a Procuradoria da Mulher tem o espaço que tem é porque sempre tivemos o seu apoio. Você é um presidente que nunca diz ‘não’ quando o assunto é ajudar mulheres. Agradeço a você por isso e reafirmo que estamos juntas e que estamos ao seu lado”, declarou a presidente estadual do Podemos.