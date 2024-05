Pré-candidatos a prefeito criticam Amom Mandel após anúncio de ação no Centro de Manaus: “ficela”

Em meio às movimentações pré-eleitorais para a Prefeitura de Manaus, uma ação social proposta pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania) provocou reações de crítica entre os pré-candidatos Marcelo Ramos (PT) e Wilker Barreto (Mobiliza). Amom anunciou que no próximo dia 11 de maio realizará uma intervenção no Centro de Manaus com o objetivo de chamar a atenção para a negligência das autoridades em relação à área central da cidade.

Mandel afirmou que a iniciativa busca transformar a região para que o presidente Lula (PT), o governador Wilson Lima (União Brasil) e o prefeito David Almeida (Avante) se sintam envergonhados pelo abandono do local e tomem medidas para corrigir a situação. Em suas palavras, ele espera que a ação social desperte uma reação que leve as autoridades a “tirarem a bunda da cadeira”.

https://www.instagram.com/p/C6gi88KLklA/

A resposta dos pré-candidatos não demorou. O ex-deputado federal Marcelo Ramos e agora pré-candidato pelo PT, criticou a abordagem de Amom. Em uma postagem nas redes sociais, Ramos destacou que, como parlamentar, Amom tem poder para ajudar Manaus com a destinação de emendas parlamentares, em vez de convocar eventos que ele considera mais teatrais. Ramos também apontou que a pouca experiência política de Amom pode estar influenciando suas decisões, sugerindo que ele se baseia mais nas orientações de marqueteiros do que em estratégias eficazes para a cidade.

Além disso, Ramos defendeu o presidente Lula, dizendo que a responsabilidade pelo descaso no Centro de Manaus é, em grande parte, do prefeito David Almeida, não do presidente da República.

O deputado estadual Wilker Barreto, também criticou a ação de Amom. Barreto descreveu a iniciativa como uma “ficela”, termo usado para caracterizar ações superficiais ou de curta duração. Em sua opinião, a revitalização do Centro de Manaus requer um esforço mais abrangente e contínuo para gerar emprego e renda, e não ações pontuais. “Só existe uma forma de dar vida ao centro, gerar emprego e renda. Não é ficelas do dia 11 (de maio), num único dia de mobilização, que vai trazer a vida para o centro. Manaus precisa ser tratada com responsabilidade”, disse Barreto.