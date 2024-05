Presidente do PL diz que pré-candidatura de Alberto Neto a prefeitura de Manaus está firme: Bolsonaro vai entrar nessa campanha pra valer”

Em meio a especulações recentes, de que o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) iria desistir de sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fez um vídeo com ele nesta quarta-feira (15/05) negando os boatos.

No vídeo, Valdemar Costa Neto também anunciou o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle na campanha eleitoral para apoiar Alberto Neto nas eleições municipais. Segundo Costa Neto, o casal Bolsonaro atuará como importantes cabos eleitorais em prol da candidatura de Capitão Alberto Neto.

PUBLICIDADE

“A candidatura do nosso deputado federal [Capitão Alberto Neto], pré-candidato à Prefeitura de Manaus, está firme. O Bolsonaro vai entrar nessa campanha pra valer. Ele é nosso candidato. Terá toda a estrutura do partido”, afirmou com convicção o presidente do PL.

Em seguida, Valdemar Costa Neto ressaltou que a homologação da candidatura de Alberto Neto ao Poder Executivo na convenção partidária do PL, em Manaus, seria uma mera formalidade, sem nenhum “problema” à vista. Este respaldo do líder da sigla de direita no Brasil é reforçado pelo fato de que o próprio deputado federal é o presidente municipal do PL na capital amazonense.