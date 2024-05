Presidente do União Brasil rebate fake news e reforça que Roberto Cidade é pré-candidato do partido à Prefeitura de Manaus

O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, emitiu uma nota, nesta sexta-feira (10), para desmentir fake news e reforçar que o pré-candidato do partido à Prefeitura de Manaus é Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“Em virtude de notícias falsas que circulam em redes sociais, o União Brasil Nacional reforça que o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, é o pré-candidato do partido para a prefeitura de Manaus, o que reafirma o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda”, diz um trecho da nota.

O partido diz que vai conduzir uma pré-campanha e campanha pautadas em projetos e ideias que beneficiem os brasileiros.

“Repudiamos toda e qualquer desinformação deliberadamente compartilhada que visa induzir a população a erro e reforçamos nosso compromisso em fazer pré-campanha e campanha baseadas em projetos e ideias que beneficiem os brasileiros, sempre com verdade e respeito”, finaliza.

Roberto Cidade anunciou a pré-candidatura em março deste ano, em um evento que reuniu cerca de duas mil pessoas, no Clube do Trabalhador do Sesi, zona Leste da capital. Cidade conta com o apoio do governador do Amazonas, Wilson Lima.