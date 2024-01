Ricardo Nicolau deve ser lançado como pré-candidato à prefeito de Manaus

Uma reviravolta surpreendente está prestes a acontecer na política manauara. Os partidos PT e Solidariedade estão em negociações avançadas para formar uma aliança e lançar o médico e ex-deputado estadual, Ricardo Nicolau, como pré-candidato à prefeitura de Manaus nas eleições de 2024. A situação deve ser definida o início da próxima semana.

Em uma possível aliança, o Solidariedade teria Ricardo Nicolau como o nome principal na chapa, enquanto o PT indicaria o vice-candidato. Além disso, a campanha contaria com o apoio e envolvimento de figuras políticas, como o senador Omar Aziz e o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

Nos bastidores, a negociação entre PT e Solidariedade está em pleno andamento. Representantes de ambos os partidos têm se reunido para discutir os termos e condições da aliança. Essa dobradinha entre Valdemir Santana, líder do PT, e Bosco Saraiva, que comanda do Solidariedade, pode ser considerada uma jogada estratégica para fortalecer ambos os partidos e aumentar as chances de vitória nas eleições municipais.

Ricardo Nicolau, médico renomado, é visto como um nome forte e capacitado para assumir a prefeitura de Manaus. O político participou nas eleições de 2022 da disputa ao governo do Amazonas, quando obteve 217,5 mil votos, sendo o terceiro mais votado em Manaus.

É importante destacar que uma aliança política desse porte também enfrentará desafios. Divergências ideológicas e estratégicas entre PT e Solidariedade podem surgir e causar dificuldades no processo de campanha.