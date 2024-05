Roberto Cidade é o pré-candidato que mais cresce em Manaus e já figura na terceira colocação, aponta Direto ao Ponto Pesquisas

O Instituto Direto ao Ponto Pesquisas apontou, em um levantamento divulgado nesta quinta-feira (08/05), que o deputado estadual Roberto Cidade (UB) é o único pré-candidato a prefeito de Manaus que cresceu na corrida eleitoral. Enquanto o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) seguem em descendência nas amostragens, Cidade já aparece na terceira colocação crescendo 2,5 pontos percentuais em relação ao último estudo realizado pelo instituto no mês passado.

Conforme dados do Direto ao Ponto, no cenário estimulado Roberto Cidade obteve 12,5% do eleitorado entrevistado na amostragem realizada com 1.000 pessoas, entre os dias 1 e 5 de maio deste ano, na capital do Amazonas. No estudo realizado entre os dias 1 e 5 de abril, o instituto apontou que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) havia conquistado 10% da preferência dos eleitores.

PUBLICIDADE

Cidade superou o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que em abril deste ano ocupava a terceira colocação com 12,3% da preferência dos eleitores. Na pesquisa divulgada nesta quinta, Alberto Neto obteve 12,2 %.

Cenário espontâneo

O levantamento apontou também o crescimento de Roberto Cidade no cenário espontâneo e, ainda, um empate técnico com o deputado federal Amom na segunda posição. Cidade saiu de 1,8% (pesquisa de abril) para 4,5% (maio) como opção dos eleitores.

PUBLICIDADE

Enquanto Amom caiu de 8,9% (abril) para 8,5% como preferência espontânea dos eleitores. Se considerarmos a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Cidade e Amom aparecem empatados tecnicamente na pesquisa espontânea.

David e Amom despencam

PUBLICIDADE

O Instituto Direto ao Ponto Pesquisas registrou queda do prefeito David Almeida em 4,6 pontos percentuais entre a pesquisa realizada em abril e a divulgada hoje. David aparecia com 29,1% no cenário estimulado, em abril. No mais recente estudo, o prefeito obteve 24,5% da preferência dos eleitores entrevistados.

Amom Mandel também vem declínio em comparação aos dois levantamentos realizados pelo instituto. Em abril, o deputado federal Amom tinha 25%. Já em maio, Amom obteve 22,8% da preferência dos manauaras.

PUBLICIDADE

De acordo com o instituto, a margem de erro é de 3% para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AM-00707/2024.

Redação AM POST