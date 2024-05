Segunda pesquisa aponta que Marcelo Ramos lidera rejeição entre pré-candidatos a prefeitura de Manaus

O pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), ex-deputado federal Marcelo Ramos, lidera em rejeição na corrida pela Prefeitura de Manaus, em segunda pesquisa eleitoral que teve o nome incluído.

Segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen), divulgada nesta quarta-feira (15), 21,3% dos entrevistados disseram que não votariam em Ramos. O prefeito David Almeida (Avante) fica em segundo lugar com uma rejeição de 14,5%. Wilker Barreto (Mobiliza), Maria do Carmo Seffair (NOVO) e Roberto Cidade (União) seguem na lista, com rejeições de 13,6%, 12,9% e 11,7%, respectivamente.

Vale lembrar que o Instituto Direto ao Ponto Pesquisas apontou, em um levantamento divulgado na última quarta-feira (08/05), que 50,0% dos entrevistados afirmaram conhecê-lo e que não votariam em Marcelo Ramos de jeito nenhum. O prefeito David Almeida aparece em segundo lugar com 43,9% de rejeição. Wilker Barreto tem 33,2% de rejeição. Já Roberto Cidade, Alberto Neto e Maria do Carmo Seffair aparecem com 27,9%, 27,6%, e 24,4%, respectivamente. Amom Mandel é o menos rejeitado com 19,9%.

Marcelo Ramos foi confirmado recentemente como o escolhido do presidente Lula para ser pré-candidato a prefeito de Manaus pelo PT.