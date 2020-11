Na reta final da campanha, Alfredo e Conceição reafirmam compromissos para o desenvolvimento de Manaus

Redação AM POST

Entrando na reta final do primeiro turno da campanha para a Prefeitura de Manaus, os candidatos da coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento (PL) e Conceição Sampaio (PSDB) usaram, nesta segunda-feira, 9, o horário de propaganda eleitoral para reafirmar compromissos apresentados para administrar Manaus. No programa, Alfredo e Conceição reforçaram importantes pontos do plano de governo para idosos, mulheres, saúde e educação.

Alfredo lembrou que o único espaço existente em Manaus, totalmente dedicado aos idosos, foi construído por ele, quando prefeito, e que sendo eleito, serão construídos outros em diferentes zonas da cidade. “A zona Leste de Manaus vai ganhar um Parque do Idoso. Vamos levar mais qualidade de vida para a população da terceira idade”, afirmou.

Dentre os projetos para as mulheres, que abrangem variados aspectos, como a atenção integral à saúde e a construção de creches, Alfredo e Conceição deram destaque para a construção da Escola de Empoderamento da Mulher. “Na Escola da Mulher, vamos dar condições para que o público feminino de Manaus possa se capacitar por meio de cursos, para que tenham uma qualificação e gerem renda para suas casas, tendo, assim, mais autonomia e liberdade. Cuidaremos dessas mulheres para que elas possam cuidar de suas famílias”, disse Conceição, destacando que o espaço será instalado na fronteira das zonas Leste e Norte da capital.

Outro compromisso que os candidatos da coligação, que conta com o apoio do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), foi a retomada do programa Médico da Família, criado em 1999 por Alfredo, em seu primeiro mandato como prefeito eleito. “As casinhas da saúde vão voltar com a atendimento médico e medicamento em casa, em todas as zonas de Manaus”, assegurou.

Para educação, a gestão de Alfredo vai construir mais cinco centros de ensino integral. Ao todo, segundo o candidato, Manaus terá 17 escolas de educação integral. “Mas não é só isso, em nossa administração, em todas as escolas da rede municipal, os alunos receberão uniforme e material escolar gratuitamente. Os pais não precisarão tirar um real do bolso para isso”, garantiu.