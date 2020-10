Alfredo estreia no programa eleitoral reafirmando o compromisso com o povo de Manaus

Redação AM POST

Um recado rápido e objetivo para a população de Manaus. Assim foi a estreia da coligação “Trabalho bom merece continuar”, que tem como candidato a prefeito de Manaus Alfredo Nascimento (PL) e a vice Conceição Sampaio (PSDB) no programa eleitoral gratuito. A chapa tem o apoio do atual prefeito Arthur Virgílio Neto, que participou do primeiro programa.

No vídeo, Arthur lembra de como recebeu a prefeitura, com as finanças, segundo ele, em péssima situação. “Encontrei as finanças off, totalmente destruídas. Recuperamos as contas públicas, e agora a prefeitura está on, completamente on”, disse o prefeito ao informar aos eleitores que escolheu Alfredo Nascimento para apoiar, “para evitar que essa turma, que quebrou a prefeitura, volte”.

Continua depois da Publicidade

A importância da continuidade do trabalho iniciado por Arthur Neto foi destacada por Alfredo, para que a população não seja prejudicada. “Vamos continuar o que está bom, fazer funcionar o que não está funcionando e trazer novas ideias para melhorar e seguir em frente”, destacou Alfredo.

* Com informações da Assessoria de Imprensa