Amazonino aparece vitorioso no primeiro e no segundo turnos em duas pesquisas nesta sexta (06/11)

Redação AM POST

Duas pesquisas divulgadas nesta sexta-feira (06/11) apontam o candidato da Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS), vencedor da eleição para prefeito de Manaus no primeiro e no segundo turnos. As pesquisas foram divulgadas pelo Instituto Pontual e pela Action Pesquisa de Mercado.

De acordo com o Instituto Pontual, Amazonino tem 30,1% das intenções de voto contra 17,3% de David Almeida. Ricardo Nicolau (PSD) tem 13,1%, seguido de José Ricardo (PT), com 8,1% e, Alberto Neto (Republicanos), com 6,9%. Coronel Menezes (Patriota) vem logo em seguida, com 4,7%; depois Alfredo Nascimento (PL), com 3,5%; e Romero Reis (Novo), com 1,5%. Nas últimas posições estão os candidatos Chico Preto (DC), com 0,8%; Marcelo Amil (PCdoB), 0,5% e, em último lugar, Gilberto Vasconcelos (PSTU), com 0,1%. Brancos e nulos somaram 7,1% e indecisos, 6,3%.

Continua depois da Publicidade

A pesquisa Pontual testou três cenários de segundo turno entre os candidatos Amazonino Mendes, David Almeida, Ricardo Nicolau e Zé Ricardo. Nas três situações, Amazonino sairia vitorioso.

Em um cenário de segundo turno entre Amazonino e David, o ex-governador levaria a melhor, com 42,0% contra 39,7% do adversário. Os brancos e nulos são 15.1% e os indecisos, 3,2%.

Concorrendo com Nicolau, Amazonino teria 43,0% contra 36,7%. Os que votaram brancos e nulos foram 16,8% e os indecisos, 3,5%.

Continua depois da Publicidade

Com José Ricardo, Amazonino também seria eleito com 46,3% contra 31,9% das intenções de voto. Os que se posicionaram com voto branco e nulo foram 18,5% e os indecisos, 2,8%.

A pesquisa Pontual foi feita entre os dias 31 de outubro a 4 de novembro, com 1066 eleitores. Tem margem de erro de 3 pontos percentuais. E foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM- 06948/2020.

Action

Continua depois da Publicidade

Na pesquisa da Action, Amazonino Mendes continua liderando, com 29,2% da preferência do eleitorado, seguido pelo ex-deputado David Almeida, com 16,1%. Ricardo Nicolau tem 12,5%, José Ricardo 11,4%, capitão Alberto Neto 6,3%, Alfredo Nascimento 6,2%, coronel Menezes 4,8%. As entrevistas, com 1069 eleitores, foram presenciais.

Em um segundo turno contra David Almeida, Amazonino venceria por 43,4% contra 37,7%. Contra Ricardo Nicolau, venceria com 47,1% contra 34,9%. E, contra José Ricardo, Amazonino também venceria com 50,5% contra 29,9%

A pesquisa foi realizada no período de 29 a 31 de outubro, com 1069 eleitores residentes na área urbana de Manaus, e está registada no TRE sob o número AM-05761/2020.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa