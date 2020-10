Amazonino cresce e coloca 18,3 pontos sobre o 2º colocado em Manaus

Redação AM POST

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (09/10) pelo Instituto Pontual mostra o candidato Amazonino Mendes (PODEMOS) com 32,8% de intenções de voto, liderando a corrida para a Prefeitura de Manaus. Em segundo lugar, 18,3 pontos atrás, está David Almeida (Avante) com 14,5%, na consulta estimulada (quando são apresentadas opções para o eleitor escolher).

Em um eventual segundo turno, Amazonino volta a liderar a disputa, com 45,8% das intenções de voto, contra 29,5% de Almeida, aponta a pesquisa da Pontual.

Alfredo Nascimento e José Ricardo (PT), terceiro e quarto colocados na pesquisa, apresentaram pontuação abaixo de 10%. Por conta disso, a simulação de uma segunda fase da corrida eleitoral considerou apenas os dois primeiros colocados.

A amostra foi coletada por meio de 1066 entrevistas realizadas entre 3 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3%, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número AM-06844/2020.

* Com informações da Assessoria de Imprensa