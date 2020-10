Amazonino defende implantação de escolas de tempo integral na rede municipal

Redação AM POST

O candidato da Coligação Juntos Podemos Mais a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (PODEMOS), reforçou o seu compromisso e intenção de construir escolas de tempo integral, em uma videoconferência com os diretores do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), nesta segunda-feira (19/10).

Conforme Amazonino, esse formato de escola, além de promover maior rendimento e atenção aos alunos, presta um serviço às famílias de baixa renda que necessitam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças.

“Vou fazer muita escola de tempo integral. Levando em conta a pobreza, o nosso desajuste social, as mazelas sociais, eu acho que se nós concebermos escolas de tempo integral, e prestarmos todas as vantagens que se requer, com esporte, lazer, alimentação, tudo, estaríamos resolvendo parte dos problemas graves do atual momento, dando liberdade para que mães e pais possam ir em busca de emprego, deixando os alunos na escola”, disse Amazonino.

Amazonino agradeceu a iniciativa do sindicato em colaborar com a gestão pública, com propostas para melhoria da educação municipal.

“Externo a minha satisfação em verificar este lado extremamente positivo em que o setor educacional privado se habilita a integrar o esforço para implementar a educação. Isto é animador, estamos abertos a ideias que o Sindicato possa trazer”, declarou.

A presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, declarou que a diretoria sindical vai encaminhar, por meio de ofício, uma lista de ideias para o setor educacional manauara.

“Estamos aqui em prol do trabalho coletivo para a melhoria da educação em nosso estado. Vamos fazer as nossas sugestões e no que precisar, estamos à disposição”, frisou a presidente.

O Plano de Governo de Amazonino para a Prefeitura prevê, ainda, a criação do Programa Bolsa Infantil, ampliando o atendimento em creche para as famílias em vulnerabilidade social. Está previsto, também, capacitação para professores e gestores em técnicas de educação à distância e dotar as escolas de equipamentos tecnológicos.

Na última administração como prefeito, Amazonino disponibilizou notebooks para diretores e docentes, e computadores para os alunos. Também criou o Programa Bolsa Universidade, possibilitando o acesso de estudantes de famílias de baixa renda a faculdades particulares.

Realizações

Amazonino Mendes é considerado o maior construtor de escolas do estado. Somando as quatro gestões à frente do Governo e três na prefeitura, “Negão” construiu 484 unidades escolares, entre elas, as primeiras em tempo integral, Petrônio Portela e Marcantônio Vilaça.

*Com informações da Assessoria de Imprensa