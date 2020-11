Amazonino destaca no horário eleitoral as grandes realizações das suas administrações

Redação AM POST

O programa eleitoral do candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, destaca, nesta quinta-feira (05/11), as grandes realizações das suas administrações, na prefeitura e no governo do estado. Dentre elas, a construção dos maiores e principais hospitais de Manaus, delegacias, escolas e a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

No programa, Amazonino (PODEMOS) ressalta que quando assume uma gestão se entrega totalmente e, por isso, os resultados administrativos são visíveis, em obras e em serviços públicos dignos para a população.

“Quando eu passo pelo governo, pela prefeitura, procuro fazer as escolas funcionarem, assim como a saúde e os demais serviços públicos. As coisas andam, a economia anda, eu trabalho. Eu sou candidato por isso”, frisou.

O candidato a vice-prefeito, deputado estadual Wilker Barreto (PODEMOS), destaca, no programa, que o legado deixado por Amazonino Mendes está nas grandes obras e projetos sociais espalhados por Manaus e pelo interior do estado.

“A melhor propaganda de Amazonino está nas ruas e bairros de Manaus e de todo o Amazonas. Sempre que administrou, Amazonino entregou obras e fez os serviços funcionarem como nenhum outro. Postos de saúde, hospitais, maternidades, delegacias, transporte, segurança. Amazonino tem experiência e conhecimento de sobra”, reforçou Wilker Barreto.

Na propaganda eleitoral, o recado é claro: se eleito, Amazonino vai implantar ações inovadoras para resolver os problemas da cidade, manter os bons projetos da atual gestão e retomar programas importantes lançados por ele em administrações passadas, como as Carretas da Mulher e da Saúde, o Programa Bolsa Atleta, o Cartão Direito à Vida, o Banco da Gente, dentre outros.

“Amazonino vai manter o que está bom e vai voltar com tudo aquilo que o povo quer, sem promessas milagrosas e truques do horário político. Vai fazer as coisas funcionarem bem para todos os manauaras”, declara Wilker Barreto.

Exibição

Os horários de exibição dos programas da coligação são das 6h às 6h10 e das 11h às 11h10, no rádio. Os programas televisivos vão ao ar das 12h às 12h10, e das 19h30 às 19h40, horário Manaus.

Líder em todas as pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus, Amazonino pode ser acompanhado nas redes sociais, acessando: no Twitter (AmazoninoAM), no Facebook (AmazoninoAMendes), Instagram (amazoninomendes), YouTube (AmazoninoMendes) e pelo “Zap do Negão” (https://bit.ly/35DVMHM – 92.99304-1919).

