Amazonino diz que as agressões cometidas por David podem ser alvo de ação na Justiça

As agressões verbais e ameaças feitas por David Almeida (Avante) ao candidato Amazonino Mendes (PODEMOS) e ao coordenador de comunicação da sua campanha, Marcos Martinelli, após o debate na TV Norte Amazonas, são muito graves, podem ser alvo de ação na Justiça e ele poderia até mesmo ter sido preso pelo que fez. As considerações sobre o assunto foram apresentadas nesta quinta-feira (26/11), por Amazonino, em entrevista à Rádio BandNews Difusora.

Amazonino ressaltou que o momento em que a cena ocorreu foi presenciado por várias pessoas que estavam no estúdio, inclusive o juiz eleitoral Alexandre Novaes, que acompanhava o debate, realizado na última quarta-feira (25/11). Portanto, segundo ele, o seu adversário mente mais uma vez para fugir da responsabilidade, ao dizer que se exaltou porque foi cumprimentá-lo e ele o recusou. “Aquilo (que ele fez) é crime de ação pública. Ele ameaçou o Martinelli, que não tinha nada a ver ‘com o peixe’. Estava no cantinho dele. E o David o ameaçou. Era para o juiz ter dado voz de prisão, flagrante. Isso é crime, é absurdo, abusivo. Isso é um negócio muito sério e grave”, analisou Amazonino, que é advogado por formação.

Ao ser questionado se recursou o cumprimento do seu adversário, Amazonino ressaltou que David Almeida criou uma versão para disfarçar o descontrole emocional e despreparo, após ser associado durante o debate ao grupo do governador Wilson Lima, investigado por corrupção na saúde.

“Você estava lá (referindo-se à jornalista Rosiene Carvalho, da BandNews FM, presente ao debate). Ele não me estendeu a mão coisa alguma. Não existiu isso. Ele inventou. A verdade é que perdeu o equilíbrio e me chamou de ladrão”, afirmou o candidato. “Para quê isso? Esse ato transloucado, desequilibrado, perigoso”, completou.

Amazonino demonstrou preocupação com a integridade física de seu coordenador de comunicação da campanha, Marcos Martinelli, ameaçado por David Almeida de agressão. “Eu estou preocupado com a integridade física dele, que está prestando serviço como profissional, como qualquer um. Não tem nada a ver a forma como ele (David) o agrediu”, destacou.

O candidato da Coligação Juntos Podemos Mais ressaltou que sua participação no debate foi exclusivamente para mostrar para o povo de Manaus que o seu opositor tem o apoio na campanha do governador Wilson Lima, alvo de operações da Polícia Federal por desvios na saúde.

“Eu fui duro no debate, meu dever. Eu tentei alertar a população de que ele é lobo em pele de cordeiro. Mostrar que é uma candidatura ligada a Wilson Lima. É bom observar que ele há meses me enxovalha, diz que eu estou gagá, me matou não sei quantas vezes, me mandou para o hospital, me internou não sei quantas vezes”, disse Amazonino.