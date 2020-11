Amazonino faz programa cheio de emoção, na abertura do segundo turno

Redação AM POST

O primeiro programa eleitoral em rádio e TV do candidato da Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, neste segundo turno, mostra vários depoimentos de eleitores emocionados e agradecidos pelas realizações dele ao longo de sua vida pública. Amazonino comparou a sua história como gestor, a do seu adversário e apoiadores, envolvidos em escândalos de corrupção na saúde.

O programa destacou o legado deixado pelas administrações em que atuou como prefeito ou governador. Cita como exemplo os grandes hospitais construídos em Manaus e ressalta o fato de ter conseguido tantas conquistas nessa área, sem ter passado por nenhum escândalo ou envolvimento em corrupção, ao contrário dos seus opositores.

A aposentada Raimunda Mota agradeceu ao ex-governador pela criação do Cartão Direito à Vida, benefício que, segundo ela, foi muito importante para que pudesse criar os seus 14 filhos. “Você não fala mentira, você fala a verdade. Esse cartão (Direito à Vida) me ajudou a sustentar os meus filhos”, frisou.

A aposentada Reucy Teles Chaves agradeceu ao ex-governador por todas as benfeitorias realizadas no bairro Armando Mendes, zona leste. ““Eu agradeço a Deus primeiro e agradeço ao senhor por, hoje, eu ter essa casa aqui no Armando Mendes”, disse a moradora.

“Eu estudei muito com as fardas, o material escolar, tudo o Amazonino fez pela gente, aqui pela rua F. Só gratidão”, disse outra moradora do Armando Mendes.

Debate

O programa ressalta que nunca ninguém apontou para Amazonino e o acusou de desviar recursos da saúde, o que não ocorre com o seu adversário, acusado em debate na TV, pelo deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), de esconder o apoio do governador Wilson Lima, envolvido em escândalo na saúde, e de, ele mesmo, superfaturar cirurgias e exames clínicos quando ocupou, interinamente e por apenas quatro meses, o governo do estado.

O candidato Amazonino Mendes ressaltou aos eleitores que, em todas as gestões que administrou, não teve sequer uma condenação ou foi alvo de investigação da Polícia Federal. “Vocês podem bater no peito e ter o prazer de dizer: Meu candidato é limpo. Não tem nada contra ele. Depois de 40 anos de vida pública, não vou entrar lá (na prefeitura) para aprender. Eu vou entrar para continuar fazendo o legado do qual eu me orgulho muito. O legado positivo para o meu povo”, afirmou Amazonino.

Metas de governo

O programa eleitoral de Amazonino Mendes apresentou também as suas metas de governo para a área da saúde. Se for eleito, ele vai ampliar a cobertura da atenção básica, com a construção de novas unidades e ampliação dos atendimentos em horário estendido, à noite e aos sábados. Vai implantar o serviço de Teleconsulta, adotar prontuário eletrônico, realizar concurso público e acabar com as filas nas unidades de saúde.

Amazonino vai também retomar com as Carretas da Mulher, oferecendo mamografia, ultrassonografia e preventivo; teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e Covid-19. E vai implantar a Clínica da Mulher, com oferta de pré-natal, prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, mamografia, raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, planejamento familiar (implantação de DIU, laqueadura), consultas em Ginecologia, Mastologia, Obstetrícia, Endocrinologia, Enfermagem e atendimento odontológico.

