Amazonino lança nova fase do game Amazon Hero sobre a construção da Ponta Negra

Redação AM POST

O candidato à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes (PODEMOS), tenta alcançar os jovem com peças publicitárias mais modernas na campanha eleitoral. A construção de um dos cartões postais de Manaus, o Complexo da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste da capital, virou tema do segundo episódio do game Amazon Hero, vídeo de animação da campanha do político.

Em formato 8-bit, o game narra os desafios vencidos durante a construção do complexo, uma das áreas mais bonitas da cidade, obra executada durante administração de Amazonino Mendes na Prefeitura de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De maneira descontraída e utilizando gírias amazonenses, o vídeo mostra, em vários obstáculos a serem vencidos, o processo de revitalização da Ponta Negra até se transformar em um dos principais atrativos turísticos de Manaus.

De forma inédita, foi na administração de Amazonino Mendes que a praia da Ponta Negra passou a ser perene, podendo ser usada pelas famílias manauaras em qualquer período do ano, independente da vazante ou cheia do rio Negro.

Concluída em 2012, na gestão de Amazonino como prefeito, o local conta com calçadão de pedras portuguesas, três mirantes com vista para o rio Negro, anfiteatro, praça rotatória com chafariz e espelho d´agua, estacionamento e jardins.

Continua depois da Publicidade

O vídeo do Amazon Hero pode ser conferido no Facebook, pelo link https://bit.ly/3lFL0Wj.

Redes Sociais

Amazonino Mendes concorre à Prefeitura de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, que reúne PODEMOS, MDB, PSL e Cidadania. O candidato a vice na chapa é o presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto.

Para conhecer mais sobre Amazonino Mendes, você pode acompanhá-lo nas redes sociais – no Twitter (AmazoninoAM); no Facebook (AmazoninoAMendes); Instagram (amazoninomendes), YouTube (AmazoninoMendes) e pelo “Zap do Negão” (https://bit.ly/35DVMHM – 92.99304-1919).