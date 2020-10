Amazonino mantém liderança e Ricardo Nicolau cresce nas intenções de votos, aponta Pesquisa Ibope

Redação AM POST

Entre os candidatos a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) mantém liderança com 25% seguido de David Almeida (Avante) com 13% e Ricardo Nicolau (PSD) subiu para terceira posição com 11% deixando Zé Ricardo do PT em quarto lugar com 10%.

Os dados são da pesquisa Ibope divulgada pela Rede Amazônica nesta quarta-feira (14) com intenção de voto para a Prefeitura de Manaus nas Eleições 2020. Foram ouvidas 504 eleitores da capital entre os dias 12 e 14 de outubro. O número de identificação na Justiça Eleitoral: AM-09557/2020. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Também aparece no levantamento o Capitão Alberto Neto (Republicanos) com 7%; Coronel Menezes (Patriota) com 6%; Alfredo Nascimento (PL) 3%; Chico Preto (DC) 3%; Romero Reis (Novo) 2% e Marcelo Amil (PC do B) 1%. O nome do candidato Gilberto Vasconcelos (PSTU) não foi citado pelos entrevistados.

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os percentuais foram os seguintes:

Alfredo Nascimento (PL): 44%

Amazonino Mendes (Podemos): 42%

Zé Ricardo (PT): 23%

Chico Preto (DC): 18%

Ricardo Nicolau (PSD): 18%

Capitão Alberto Neto (Republicanos): 17%

David Almeida (Avante): 15%

Coronel Menezes (Patriota): 14%

Marcelo Amil (PCdoB): 12%

Romero Reis (Novo): 12%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 11%

Poderiam votar em todos: 1%

Não sabem ou preferem não opinar: 8%