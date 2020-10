Amazonino Mendes conversa sobre os problemas da cidade direto com os moradores dos bairros de Manaus

Redação AM POST

O diálogo com a população, por meio das videoconferências que tem realizado ao longo da campanha, será destacado pelo candidato a prefeito pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, durante o programa eleitoral desta sexta-feira (23/10). De forma inovadora, Amazonino vem conversado com os moradores dos bairros de Manaus sobre os problemas da cidade e as propostas do seu Plano de Governo.

Em uma espécie de audiência pública virtual, Amazonino vem utilizando as ferramentas digitais para discutir temas importantes com o eleitor, que tem a chance de perguntar sobre os mais variados assuntos, diretamente ao candidato a prefeito.

“O ‘Negão’ pode ter 500 anos de administração, mas quem sabe onde o calo aperta é você. Eu vou te ouvir”, frisa Amazonino no horário eleitoral.

O uso da tecnologia, disse ele, lhe permite estar em vários lugares, otimizando o tempo e ampliando o alcance do diálogo com a população. Além disso, afirmou, é uma alternativa eficaz nesse momento de pandemia de Covid-19, em que todas as medidas se voltam para a proteção à saúde das pessoas.

Amazonino já realizou videoconferências com moradores de várias áreas da cidade. Nesta sexta-feira à noite, por exemplo, ele irá conversar com os moradores do bairro Mauazinho. Nessas ocasiões, ouve as dificuldades que eles relatam e aponta caminhos que pretende seguir para resolução dos problemas, caso seja eleito prefeito.

Amazonino disputa a eleição tendo como vice o presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto. Os horários de exibição dos programas da coligação são das 6h às 6h10 e das 11h às 11h10, no rádio. Os programas televisivos vão ao ar das 12h às 12h10, e das 19h30 às 19h40, horário Manaus.

