Amazonino percorre bairros de Manaus e diz que o povo será o verdadeiro vencedor da eleição

Redação AM POST*

Depois de votar na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), zona centro-sul, pela manhã, o candidato a prefeito pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, percorreu todas as zonas da cidade, para acompanhar o movimento eleitoral, como faz tradicionalmente em todos os pleitos.

Na rotatória do Jorge Teixeira, na zona leste, ele fez a primeira parada, onde destacou que o eleitor será o verdadeiro vencedor da eleição. “Eu espero, sinceramente, que o povo ganhe, mas ganhe de verdade. Essa é minha expectativa. Eu sempre acreditei no povo, nunca deixei de acreditar. Essa eleição vai marcar muito. Temos um grupo que tomou conta do Estado e tivemos em pouco tempo escândalos como nunca. Meu receio é de que isso também vá para a prefeitura”, comentou Amazonino Mendes.

Continua depois da Publicidade

Emocionado, Amazonino agradeceu a Deus pela campanha realizada e ao eleitor que o colocou no segundo turno e foi o responsável por o colocar por quatro mandatos no Governo do Estado e três na Prefeitura de Manaus.

“Agradeço a Deus por ter me permitido chegar até aqui com lucidez, armazenando toda a experiência que me foi dada e tentando devolver isso de forma positiva. É assim que eu me sinto”, agradeceu Amazonino.

Amazonino Mendes concorre à Prefeitura tendo como vice o presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto.