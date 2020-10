Aos jovens, Amazonino anuncia que vai recriar a Secretaria de Esportes e ampliar o Bolsa Atleta

A ampliação do programa Bolsa Atleta e a reativação da Secretaria Municipal de Esportes estão entre os compromissos do candidato da Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, voltados ao jovem de Manaus, além de ações de suporte para que possam empreender. Essas e outras propostas foram apresentadas por ele, durante videoconferência realizada na noite do último sábado (18/10), com moradores do bairro Novo Israel, zona norte.

Durante a reunião, com público predominantemente formado por jovens, ele ouviu da auxiliar-administrativo Isabela Thaisa Silva, 18, a disposição de, nessa primeira eleição em que irá votar, dar o seu apoio e confiança ao candidato Amazonino Mendes (PODEMOS). Segundo ela, o ex-governador é o mais capacitado entre os candidatos, para implantar políticas públicas voltadas ao jovem manauara.

“Eu estou ansiosa, porque será a minha primeira eleição. Espero que as pessoas tenham a mesma consciência de votar numa pessoa correta, que possa construir uma cidade melhor para os jovens e estudantes, porque somos o futuro do Brasil. Com o candidato Amazonino, temos um caminho e porta de entrada ampla, porque ele dá importância à educação, aos estudos”, avaliou.

“Negão” ressaltou, durante a reunião, que é papel fundamental da Prefeitura o incentivo e execução de projetos voltados ao jovem. Na área do esporte, ele citou o Programa Bolsa Atleta, criado por ele em 2011, e que irá retomar e ampliar na próxima administração, caso seja eleito.

Amazonino destacou, ainda, a sua disposição de transformar Manaus em uma cidade mais alegre, por meio da inserção das comunidades em atividades esportivas. “Preparem-se para uma revolução no esporte. Nós vamos fazer essa cidade vibrar. Eu quero vocês integrados – famílias, jovens, crianças. Vamos envolver os bairros, os colégios, em todas as modalidades esportivas. Vocês vão ver o velhinho, aqui, indo bater pênalti e chutando no gol”, anunciou.

“Quero dar todas as condições para promoção dos campeonatos. O esporte é fundamental para a saúde física e mental, para a estabilidade e tranquilidade social”, disse ele, destacando que irá construir e requalificar campos de futebol, quadras de esportes e áreas de lazer nos bairros e comunidades rurais, a exemplo do que fez em gestões passadas.

Na administração de Amazonino, em 1990, foi construída a Vila Olímpica de Manaus. Como prefeito, na última gestão, ele construiu o Centro Recreativo de Esporte e Lazer do bairro Nova Cidade; reformou três quadras da Vila Olímpica e do Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro e recuperou a Mini Vila Olímpica do Coroado e mais 17 complexos esportivos, entre outras iniciativas.

Empreendedorismo

Na videoconferência, Amazonino informou, também, que em sua gestão vai criar alternativas para auxiliar o jovem a empreender em Manaus. “Vamos criar programas de capacitação gratuitos para que se qualifique na área em que deseja abrir o seu negócio e vamos fomentar a abertura desse empreendimento, por meio do Banco da Gente”, ressaltou.

O Banco da Gente, que foi criado na sua gestão como prefeito, será retomado, disse ele, e com mais recursos para ajudar a população da cidade. “O banco não visa lucro. A intenção é tão somente ajudar as pessoas. E eu vou ajudar”, declarou o candidato, que disputa a eleição ao lado do deputado estadual Wilker Barreto (PODEMOS).

O sistema de videoconferência, que vem sendo amplamente adotado pelo candidato do PODEMOS, é mais um canal de fortalecimento da comunicação entre ele e o seu público. Amazonino, que vem liderando todas as pesquisas de intenção de votos, tem seguido as orientações das autoridades de saúde e da Justiça Eleitoral, com relação aos cuidados na prevenção à Covid-19, evitando formar aglomerações. Nesses eventos, a coligação adota o distanciamento entre as cadeiras e o uso de máscaras e álcool em gel.

