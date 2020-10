Assembleia de Deus Tradicional declara apoio ao candidato David Almeida

Redação AM POST

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas (Iaedtam) declarou, nesta segunda-feira (11), apoio à candidatura de David Almeida (Avante) a prefeito de Manausbnas eleições deste ano. Candidato pela coligação Avante Manaus, David é o primeiro nome a receber abertamente a declaração de uma denominação religiosa para o pleito deste ano, no primeiroturno, que ocorrerá no dia 15 de novembro.

A Leadtam é considerada uma das maiores redes cristãs do Amazonas, com mais de 1800 congregações no Estado, sendo 320 igrejas somente em Manaus. Segundo representantes da Igreja, a escolha pelo nome de David – que tem Marcos Rotta (Democratas) como candidato a vice-prefeito – “foi uma convergência pelos valores cristãos e posicionamento em relação à administração pública”.

Em nota, a Assembleia de Deus tradicional reforçou que o apoio ao candidato a prefeito se deu a partir de avaliação do momento decisivo “pelos fundamentos cristãos” e o compromisso com a pauta recomendada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB).

A Igreja disse que a escolha de David levou em consideração os seus princípios que prezam pela a “preservação da família, como instituição divina”. Portanto, os líderes da Leadtam “resolveram não apenas orar, porém recomendar aos irmãos o voto”. Observou ainda, que “David reconheceu a importância do trabalho feito pelas igrejas evangélicas, dentre elas citou a Assembleia de Deus Tradicional, pela seriedade com que faz essa obra evangelizadora em nossa cidade”.

Comportamento

Para David, a decisão da Assembleia de Deus Tradicional – considerada uma das maiores redes evangélicas do Brasil e do Amazonas – é o reconhecimento das lideranças da Igreja, como o pastor Gedeão Granjeiro Fernandes, do seu comportamento e da sua conduta como homem público e cristão. “Sou muito agradecido as lideranças como o pastor Gedeão e toda Igreja Assembleia de Deus Tradicional, que encontraram na nossa candidatura a proposta segura de rumos na cidade de Manaus”, disse David, que desde criança congrega como adventista.

David avaliou que a sua postura e o seu comportamento como e pessoa e como homem público falou mais alto, nesse momento em que a democracia abre a oportunidade para se apresentar nomes e propostas para a cidade. “O meu comportamento faz com que conquiste a atenção e o apoio das igrejas, que buscam uma administração pública voltada, principalmente, para o bem da sociedade, da comunidade; respeitando a liberdade religiosa, os princípios cristãos, a família, Deus, e acima de tudo, buscando o bem-estar da população”, observou.

Numa eventual conquista do posto de prefeito de Manaus, David afirmou que a sua relação com as igrejas evangélicas e católicas, será a melhor possível. “Tradicionalmente as igrejas realizam um trabalho que a prefeitura não realiza. Elas sãos as maiores instituições recuperadoras de vidas e o Executivo municipal precisa auxiliá-las. Portanto, na medida do possível, dentro que for legal, vamos fomentar as ações das igrejas nas áreas da educação, do empreendedorismo social, bem como da recuperação de pessoas do mundo das drogas”, disse.

