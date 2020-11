Atuação de Ricardo Nicolau na pandemia ultrapassou as fronteiras de Manaus

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou, no programa de rádio e TV, suas ações durante o pior momento da pandemia do novo Coronavírus, no primeiro semestre. Foi quando Ricardo Nicolau se licenciou do cargo de deputado estadual, abriu mão do salário e foi para a linha de frente do combate. A ação não se resumiu ao Hospital de Campanha Gilberto Novaes, em Manaus.

A Fundação Dr. Thomas, na capital amazonense, recebeu uma atenção especial e até a cidade de Boa Vista, em Roraima, montou um Hospital de Campanha com o apoio de Ricardo Nicolau e a empresa da família dele, Samel. Na capital roraimense, Ricardo Nicolau atendeu pedido do Ministério da Saúde porque o hospital de campanha local teve sua inauguração adiada seis vezes por falta de equipamentos.

“Fizemos uma força-tarefa para montar uma ala de tratamento no Dr. Thomas e, ao mesmo tempo, realizamos exame e montamos três enfermarias no local em tempo recorde. Ao todo, 54 idosos residentes testaram positivo. Destes, 47 foram recuperados, como Arminda Santos, de 105 anos, possivelmente a pessoa mais idosa do Brasil a ser curada da doença”, recordou Ricardo Nicolau.

“Fomos para Boa Vista com a mesma missão que tivemos aqui em Manaus, a de salvar vidas. Nossos irmãos passavam por problemas parecidos com os que tivemos em abril. Mobilizamos pessoal e material para dar a ajuda necessária ao nosso estado vizinho de Roraima”, completou.

A cápsula Vanessa, seus protocolos, equipamentos e apoio técnico ainda foram disponibilizados, totalmente de graça, para mais de 50 municípios, diversas cidades do Brasil e até mesmo no exterior, na Bolívia e Colômbia.

“O trabalho rendeu frutos em muitos outros lugares e salvou muito mais vidas do que as centenas do Hospital de Campanha Gilberto Novaes, acabando com a tese levantada pelos adversários que a ação foi eleitoreira. A não ser que queiram dizer que vou ser candidato em outras cidades do Brasil e do mundo”, ironizou Ricardo Nicolau.

Na prefeitura, o Plano de Gestão prevê a construção de um hospital municipal em 180 dias, com 150 leitos e capacidade para realizar até 1500 cirurgias por mês. E ainda os Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais), equipados com ambulatórios de especialidades, exames de imagens e laboratoriais, tudo em um só lugar.

“Os caciques de sempre podem nos atacar. Mas nossas atitudes, nos momentos mais difíceis, falam por si. Eles também dizem que é impossível construir um hospital em 180 dias. Já mostramos que é possível montar um em bem menos tempo. Impossível é para eles. Cuidar das pessoas é prioridade do nosso governo”, assegurou Ricardo Nicolau.

O mais atacado

O resultado das pesquisas eleitorais que apontam Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresce desde o início da eleição, já empatado tecnicamente em segundo lugar, uniu todos os adversários na reta final de campanha. Baixarias e ataques pessoais contra Ricardo Nicolau e sua família substituíram a discussão de propostas e o debate sobre projetos para Manaus.

“As pessoas estão cansadas desta política dos velhos caciques. Manaus tem sido governada pelas mesmas pessoas há 40 anos. Ouvindo as pessoas e construindo projetos, iremos vencer a eleição e dar um novo destino para Manaus”, afirmou Ricardo Nicolau.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.