Bandeirada 22 homenageia o aniversário de Manaus

“No dia em que Manaus comemora 351 anos, viemos às ruas celebrar essa data tão importante. Com alegria, animação e energia, prestamos nossas homenagens a essa terra linda e acolhedora que escolhi para viver”, comentou o candidato da coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento, no bandeiraço #colano22, realizado em nove pontos diferentes de todas as zonas da cidade. A coligação, que tem como candidata à vice, a ex-deputada federal Conceição Sampaio, tem o apoio do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Durante o bandeiraço, Alfredo lembrou que nesta data, enquanto foi prefeito, entre 1997 e 2004, a cidade era celebrada em grande estilo, com o “Boi Manaus”, evento com artistas da terra que reunia milhares de pessoas em três dias de festa. “Tive a oportunidade de resgatar a cultura local, devolvendo aos nossos habitantes o orgulho de ser manauara, com projetos como o Valores da Terra, entre outros. São propostas que vamos reavivar, vamos ajustar e voltar a investir em nossos artistas”, destacou.

Alfredo ressaltou que, embora não tenha nascido em Manaus, esta foi a terra que escolheu para viver. “Devo muito a essa cidade que me recebeu há mais de 40 anos e me transformou no homem que eu sou e quero poder retribuir, proporcionando a seus moradores um bom serviço de saúde, um bom serviço de transporte coletivo, um bom serviço de educação e principalmente um bom serviço social para que as pessoas que moram na minha querida cidade possam ter uma vida melhor”, disse.

Na ocasião, Alfredo aproveitou para enviar um recado aos eleitores. “É fundamental que as pessoas se concentrem nos candidatos que estão aí. O ano que vem será um ano de dificuldade, mas a gente pode, se tiver um bom prefeito, se a população eleger alguém com capacidade, competência para conduzir os problemas, a gente pode ter uma cidade muito melhor de se viver”, finalizou Alfredo.

