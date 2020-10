Bolsonaro reitera que seu candidato a prefeito de Manaus é coronel do Exército

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), mudou o discurso de que não iria se envolver nas eleições municipais e disse, por meio de live, nesta quinta-feira (8), que anunciará quem são seus candidatos duas semanas antes do primeiro turno.

Na ocasião, ele reiterou que seu candidato de Manaus é um coronel do Exército Brasileiro, ratificando apoio ao candidato do Patriota, coronel Menezes, ex-superintendente da Suframa e único amazonense indicado pelo presidente a compor a equipe do Ministério da Economia.

Continua depois da Publicidade

“Quando faltarem duas quintas-feiras para as eleições, vou fazer campanha para alguns candidatos no Brasil”, disse Bolsonaro em sua live semanal, desta vez, à bordo de um navio da Marinha no Pará.

A sinalização ao nome de Menezes deixa claro que o presidente só tem um candidato para disputar as eleições municipais de Manaus.

Veja o vídeo:

Continua depois da Publicidade

“Foto com o presidente todo mundo tem. Agora o apoio somente eu, em Manaus. Há muitos candidatos forçando a barra para terem esse apoio, mas esquecem que nós, militares, somos estadistas e também leais. Nossa amizade é antiga e respeitosa. É uma honra contar com o apoio do meu presidente. Isso só aumenta minha responsabilidade”, comentou o coronel.

* Com informações da Assessoria de Imprensa