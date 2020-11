Candidato é preso por fazer boca de urna no interior do AM

Redação AM POST

O candidato a vice-prefeito de Boca do Acre Odemir Raulino da Silva, foi preso em flagrante na manhã deste domingo (15) por crime eleitoral denominado como boca de urna.

Equipe do Ministério Público Eleitoral do município flagrou o candidato da coligação “Vamos Juntos Mudar e Cuidar” enquanto fazia fiscalização e o encaminhou para prestar depoimento à Polícia Federal. Ele deverá participar da audiência para oferecimento de transação penal e depois encaminhado a Justiça Eleitoral.

A boca de urna é um crime eleitoral que consiste basicamente em aliciar o eleitor, por meio da distribuição ou veiculação de propagandas políticas, para, assim, convencê-lo a votar em determinado candidato ou partido, especificamente no dia do pleito.

De acordo com a legislação eleitoral, as punições previstas para quem comete um crime do tipo é a detenção, por seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. E o pagamento de uma multa no valor de 5 mil a 15 mil Ufirs (Unidade Fiscal de Referência).