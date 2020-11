Candidato suspeito de compra de votos é detido com R$ 970 em espécie no AM

Redação AM POST

Uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) apresentou a policiais civis da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) neste sábado (14/11), por volta do meio-dia, um candidato a vice-prefeito supostamente envolvido em compra de votos no município de Beruri (distante 173 quilômetros em linha reta da capital).

O candidato foi abordado por equipe do TRE em uma residência e portava a quantia R$ 970 em espécie. O delegado delegado José Campelo, responsável pela operação “Eleições 2020” na cidade, fez as oitivas e colheu depoimento de todas as pessoas envolvidas no caso.

Não ficou comprovado o crime eleitoral. Um inquérito policial foi instaurado para aprofundamento das investigações. As pessoas envolvidas já foram liberadas, e o dinheiro apreendido será depositado em juízo.

