Candidatura de Alberto Bezerra recebe apoio do presidente da OAB-AM e do professor Aniello Aufiero

Faltam poucos dias para as eleições municipais, quando acontece o primeiro turno do pleito. Os eleitores votarão para garantir um futuro melhor para a cidade. E para isso é necessário escolher com sabedoria os candidatos. Alberto Bezerra de Melo concorre ao cargo de vereador, tem um amplo conhecimento da cidade, possui experiência e disposição para contribuir com as melhorias que Manaus precisa. “Quero estar sempre contribuindo com a necessidade de cada um que confiar na minha palavra”, destaca Alberto.

A maneira que apresenta as suas propostas e o seu reconhecimento ao longo de mais 30 anos lecionando nas áreas de direito e administração, nas universidades públicas e particulares, trouxe muitos admiradores, entre eles o presidente da OAB-Amazonas, Marco Aurélio Choy, que declarou o seu apoio ao candidato. “Meu carinho e apoio por Alberto Bezerra esse grande advogado, professor de várias gerações. Tenho certeza que a advocacia e todos nós seremos muito bem representados na Câmara Municipal de Manaus”, disse Marco Aurélio Choy.

O candidato Alberto Bezerra destacou que o apoio do presidente da OAB-Amazonas é importantíssimo para sua candidatura tendo em vista de sua história de trabalho prestado tanto para OAB-Amazonas quanto para o Conselho Federal da Ordem. “Sinto-me honrado em ter esse apoio, durante minha trajetória tive a honra e satisfação de atuar na defesa dos interesses do Estado do Amazonas, sempre atuei em beneficio da coletividade”, concluiu.

O professor Auniello Aufiero, também registrou o apoio ao candidato. “Sempre estive junto com Alberto Bezerra, você tem uma contribuição muito grande no cenário jurídico amazonense, você representa hoje a advocacia amazonense na esfera pública com bastante orgulho para todos nós advogados. E dizer também como aquele maestro que você é no magistério de advocacia. Quero dizer que estou junto com você”. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro.

