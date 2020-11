Coligação de Amazonino denuncia ação orquestrada por opositores, que tentam ganhar a eleição no tapetão

Redação AM POST

Em nota, a Coligação Juntos Podemos Mais denunciou que vem sendo vítima de ação orquestrada pelos opositores, que tentam ganhar a eleição no tapetão. Já divulgaram pesquisa com dados alterados e agora panfletos apócrifos, na tentativa de criar uma narrativa que não cabe mais no processo eleitoral.

A Coligação diz que repudia e não compactua com esse tipo de ação criminosa, para tentar enganar o eleitor. A campanha do candidato Amazonino Mendes (PODEMOS) segue na transparência, no debate de ideias, no confronto de propostas.

“Não precisa criar “factóides” para atingir o adversário, estratégia ardilosa da qual, inclusive, tem sido vítima”, diz nota.

Mesmo já tendo sofrido as maiores barbaridades em fake news que já chegaram a anunciar a sua morte, Amazonino Mendes faz uma campanha séria, com verdades, olho no olho. Segue com uma campanha limpa, rumo à vitória.

* Com informações da assessoria de imprensa