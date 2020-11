Comício na zona norte emociona final de campanha do primeiro turno de Ricardo Nicolau

Redação AM POST

O comício realizado na zona norte de Manaus, na noite de quarta-feira, 11, foi um dos mais emocionantes da reta final da campanha de primeiro turno do candidato a prefeito pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD). Dezenas de pessoas foram para as suas varandas e para a rua assistir o candidato e seu vice, o médico uro-oncologista, Dr. George Lins (PP), além de candidatos a vereador e lideranças comunitárias.

“Deus sabe quem quer trabalhar, quem quer mudar a vida das pessoas. Vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. Contra todos aqueles que querem se perpetuar no poder”, afirmou Ricardo Nicolau, arrancando aplausos dos presentes.

Candidato que mais cresce nas pesquisas, Ricardo Nicolau é o mais atacado pelos adversários, que usam blogs comprados para publicar notícias falsas em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. “O candidato do prefeito e o candidato do governador fazem uma campanha de muitos ataques na internet, televisão, rádio e até jornais apócrifos. Mas nada supera a verdade. Nada. Você pode falar qualquer coisa que a verdade sempre prevalecerá”, assegurou Ricardo Nicolau.

No início do ano, no pior momento da pandemia em Manaus, Ricardo Nicolau se licenciou do cargo de deputado, abriu mão do salário e foi para a linha de frente do combate ao coronavírus. Na gestão do Hospital de Campanha, ajudou a salvar centenas de vidas. “Não se pode colocar a política na vida das pessoas. Quem faz isso não merece governar. Estão usando a máquina, mas a nossa candidatura está com as pessoas. Manaus já voltou a acreditar que a prefeitura pode, sim, fazer muito mais”, vibrou.

Compromissos com Manaus

Mesmo no último discurso da campanha do primeiro turno, Ricardo Nicolau não dispensou a oportunidade de apresentar suas propostas. Na área da saúde, uma das prioridades será o Hospital Municipal para Cirurgias Eletivas. Com 150 leitos e capacidade para realizar até 1.500 cirurgias por mês, a expectativa é que funcione num terreno entre a Avenida das Torres e a Avenida das Flores, contemplando o fluxo de pessoas na zona norte e leste de Manaus, duas das zonas mais populosas da cidade. A previsão é de 180 dias para a unidade ter suas obras concluídas e começar a funcionar.

Outra prioridade de Ricardo Nicolau será a segurança pública. Ele vai viabilizar que a prefeitura compre ‘horas de folga’ dos policiais que queiram participar do projeto de Patrulha Comunitária, que será desenvolvido na gestão de Ricardo Nicolau na prefeitura. Projeto semelhante está em tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília, e já acontece em outras cidades do Brasil.

“A carga horária dos agentes de segurança permite que eles possam exercer outras atividades policiais, sem comprometer seu trabalho na polícia. Essa carga horária é flexível e os policiais já são treinados para o correto manuseio de armas de fogo”, destacou Ricardo Nicolau. “Tenho certeza que a utilização de forças policiais ao redor dos espaços públicos da prefeitura contribuirá para o fortalecimento da sensação de segurança nas ruas de Manaus”, completou.