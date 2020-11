Coronel Menezes esclarece que não vai apoiar ninguém no segundo turno e foi informar pessoalmente ao Amazonino

Redação AM POST

Com mais de 100 mil votos, o candidato à Prefeitura de Manaus, Coronel Menezes (Patriota), esclarece que não irá poiar nenhum dos dois candidatos Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante), no segundo turno das eleições municipais. Ele se manterá neutro. Menezes informa, ainda, que recebeu ligação do ex-vice governador Samuel Ranam, nesta segunda-feira, 16/11, para uma conversa informal e foi encontrá-lo.

“Samuel e o ex-governador Amazonino Mendes queriam parabenizar pessoalmente pela minha votação nas eleições, principalmente por ser um nome novo na política local. Tenho amizade com ambos, assim como de outros candidatos que disputaram o pleito comigo. Foi uma questão de cavalheirismo e aproveitei para informá-los que não irei apoiar ninguém. Desejo sorte aos dois candidatos e que a população faça a melhor escolha para Manaus”, declarou Menezes.

Coronel destacou, ainda, que recebeu mensagens de parabenização do Presidente Bolsonaro, do atual prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), do ex-ministro Alfredo Nascimento (PL). “Vivemos em uma democracia e acho perfeitamente saudável esse reconhecimento. O mais importante é que foi feita a vontade das pessoas. Tenho orgulho da nossa campanha e do resultado dela. Não tenho nada a esconder só não admito que certos portais propaguem informações caluniosas sem ao menos checar a veracidade da mesma”, criticou.

* Com informações da assessoria de imprensa