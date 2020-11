David Almeida foge de embate com Amazonino no debate da TV Amazonas

Redação AM POST

O candidato David Almeida, que concorre à prefeitura de Manaus pelo Avante, desistiu de participar de debate com seu adversário no pleito, Amazonino Mendes (Podemos), programado para acontecer na noite desta sexta-feira (27). Como justificativa ele usou as condições de saúde de sua mãe mãe, dona Rosa, de 84 anos.

Amazonino Mendes, estaria levando para o programa informação que vai abalar a relação de David Almeida com a comunidade evangélica, conforme revelou fonte ligada ao político à reportagem do AM POST.

Continua depois da Publicidade

Leia mais: Segredo de David Almeida pode ser revelado em debate da TV Amazonas

No último debate em que os dois estiveram juntos, ocorrido na quarta-feira (25/11), na TV Norte, David agrediu verbalmente o adversário Amazonino Mendes e ameaçou de agressão física por várias vezes o coordenador de comunicação da campanha da Coligação Juntos Podemos Mais, Marcos Martinelli.