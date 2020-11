David Almeida perde apoio de vereador que descobriu aliança dele com Wilson Lima

Redação AM POST

O vereador de Manaus, Coronel Gilvandro Mota (PSDB), usou as redes sociais para dizer que não apoia mais o candidato a prefeito da capital, David Almeida (Avante), no segundo turno da eleição municipal por não concordar com a aliança dele com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC).

“No começo desta semana, declarei o meu apoio ao candidato David Almeida no 2º turno das eleições para prefeito de Manaus. Todavia, por decisão do diretório municipal do meu partido, o PSDB, e por não concordar com a aliança firmada entre o candidato e um grupo político do Estado, venho aqui informar a todos os meus seguidores e apoiadores que retiro o meu apoio ao David”, disse ele.

O parlamentar, eleito com 5.129 votos, afirmou ainda que no domingo (29) vai votar no candidato Amazonino Mendes (Podemos) por ter um plano de governo alinhado com a continuidade dos trabalhos realizados pelo atual prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB).

“Assim, no próximo domingo (29), afirmo que vou votar no Amazonino Mendes 19 e apoiá-lo com veemência por ter um plano de governo alinhado com a continuidade dos trabalhos realizados pelo atual prefeito Arthur Virgílio Neto”, revelou.