David Almeida recebe apoio do dono de empresa acusada pela CPI da Saúde de faturar R$ 16 milhões sem licitação no governo Wilson Lima

A empresa Líder Serviços LTDA, conhecida pelo escândalo do recebimento de R$ 16 milhões sem licitação do Governo Wilson Lima na pandemia do Coronavírus e de atuar na saúde sem atestado de capacidade técnica, voltou para os holofotes da mídia na tarde de ontem (22) depois que o dono Sérgio Chalub manifestou apoio a David Almeida (Avante) para o segundo turno das eleições municipais de 2020.

No meio político, a repercussão principal é que Chalub está investindo na campanha de Almeida para que uma de suas empresas passe a operar também na Prefeitura de Manaus, caso o candidato seja eleito. Cabe destacar que David Almeida recebe apoio do governador do Amazonas, Wilson Lima, e da estrutura do Governo.

Chalub na CPI da Saúde

No mês de agosto, Sérgio Chalub foi convocado pela CPI da Saúde para explicar o ganho do montante de R$ 16 milhões em processos indenizatórios com o Governo do Amazonas pela empresa Líder Serviços, que prestou serviços no hospital de campanha Nilton Lins mesmo sem possuir atestado de capacidade técnica.

Nas oitivas, ficou comprovado a ilegalidade na contratação da empresa e revelou que Chalub também foi dono de outra empresa que prestou serviços em Itacoatiara com documento falso em processo de licitação do município.