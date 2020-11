David Almeida utiliza mesma tática de Wilson Lima na eleição passada e classifica tudo como ‘fake news’

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) absorveu o mesmo discurso de seu apoiador velado, o governador Wilson Lima (PSC), usado na eleições de 2018 em que classificava como fake news, toda matéria que lhe desagradava. Os dois utilizam discurso político negacionista para chamar as informações de falsas, como forma de escapar de uma verdade desconfortável.

Neste pleito, David Almeida tem taxado de fake news até mesmo matérias respaldas com documentos oficiais e imagens que comprovam veracidade dos fatos. O candidato a prefeito de Manaus tem censurado reportagens jornalísticas de blogs e portais do Amazonas com ações judiciais favoráveis a ele, a maioria assinadas pela juíza da Propaganda Eleitoral Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, que determina sem sequer ouvir os jornalistas em pedidos de liminares.

Um dos veículos de comunicação local oficializou junto à Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma reclamação contra as decisões judiciais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) em que mandam excluir matérias jornalisticas respaldas contra o candidato.

Confira como os dois tem o mesmo discurso:

Decisões do TRE-AM contestadas

Uma das matérias censuradas pelo juiz do TRE-AM, Moacir Pereira Batista, é a que fala sobre suspeita de superfaturamento em cirurgias na Secretaria de Saúde do Estado, no governo interino de David Almeida (Avante), em 2017, que traz reforço de documento do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

O candidato, para variar, classificou com ‘fake news’ e sua defesa alegou que a reportagem prejudica a imagem de David na campanha eleitoral.

A pedido do Portal do Holanda, também, censurado na matéria envolvendo a investigação de David Almeida em superfaturamento de cirurgias, o Ministério Público de Contas (MPC) emitiu um documento no qual reafirma que o candidato a prefeito de Manaus responde ao processo no TCE.

“Em atendimento à solicitação deste portal, informamos que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas julgou procedente a Representação com pedido de medida cautelar interposta pelo Ministério Público de Contas do Amazonas, por intermédio do Procurador de Contas Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, em face dos senhores Vander Rodrigues Alves e Maria Belém Martins Cavalcante. Sendo à época, em 2017, respectivamente, secretário e secretária de Estado de Saúde (Susam) e secretária-executiva do Fundo Estadual de Saúde (FES).”

Veja documento: