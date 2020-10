Durante live, Alfredo Nascimento detalha proposta de trazer de volta as casinhas de saúde

Redação AM POST

Um bate-papo descontraído, apresentando propostas, ouvindo sugestões e recebendo o carinho da população. Assim foi a estreia da live “Segundou”, da coligação “Trabalho bom merece continuar”, dos candidatos Alfredo Nascimento (PL) e Conceição Sampaio (PSDB) na noite desta segunda-feira, 26, diretamente da Colônia Antônio Aleixo. Usando os canais oficiais nas redes sociais, os candidatos a prefeito e vice, apoiados pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, que também participou, deram prosseguimento ao tema abordado no horário de propaganda eleitoral: a saúde.

Durante a live, que abriu uma nova fase na comunicação de Alfredo e Conceição com os eleitores, o formato simples de perguntas enviadas pelos internautas, Alfredo detalhou a proposta de trazer de volta as casinhas de saúde para aumentar a cobertura da Atenção Básica. “Hoje essa cobertura está em 64,09%, resultado do trabalho dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, coordenados pelo prefeito Arthur Neto, que nos apoia e isso faço questão de dizer. Nossa meta, com a volta do médico da família, é chegar a 100% das pessoas que precisam do sistema”, disse Alfredo.

Continua depois da Publicidade

Segundo ele, para isso serão contratados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além desses profissionais, também fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais para assegurar o atendimento completo às pessoas que usam o Sistema Único de Saúde (SUS). “Só com essa ação, estaremos gerando cerca de mil empregos”, anunciou.

A vice Conceição também respondeu questionamentos, com destaque para as propostas voltadas à saúde da mulher. “Não podemos esquecer que o prefeito Arthur (Neto) foi o primeiro a instituir na rede municipal de saúde, a vacinação contra o vírus HPV, causador do câncer do colo do útero, para proteger as meninas antes de iniciarem a vida sexual. Depois, estendeu aos meninos. Em nossa gestão, esse cuidado terá continuidade, essa atenção às mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. O Alfredo e eu gostamos de cuidar das pessoas e é isso que pretendemos fazer”, destacou Conceição.

A live “Segundou” será realizadas todas as segundas-feiras, após o horário de propaganda eleitoral gratuito nas televisões.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da Assessoria de Imprensa